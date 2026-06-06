2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Norveç Milli Takımı, ABD'deki yüksek sıcaklıklarla mücadele etmekte zorlandı. Turnuva hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenman, oyuncuların yaşadığı fiziksel zorluklar nedeniyle yarıda kesildi.
ABD'de etkisini gösteren sıcak hava dalgası, Norveç Milli Takımı'nın antrenman programını da etkiledi. Yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle futbolcuların performansında düşüş yaşanırken, teknik ekip antrenmanı planlanandan önce sonlandırma kararı aldı.
Antrenman sırasında bazı Norveçli futbolcuların sıcaktan dolayı kendilerini çimlere bıraktığı görüldü. Oyuncuların bir süre yerde dinlenerek toparlanmaya çalıştığı belirtildi.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nda sıcak hava koşulları zaman zaman gündeme geliyor. Özellikle gündüz saatlerinde oynanan karşılaşmalar ve yapılan antrenmanlar nedeniyle birçok takımın ek önlemler aldığı ifade ediliyor.
Norveç Milli Takımı'nda yaşanan görüntüler, takımın fiziksel durumu hakkında soru işaretlerine neden oldu. Teknik heyetin, oyuncuların sıcak hava koşullarına uyum sağlaması için özel çalışmalar yürüttüğü öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Sıcaktan bayıldılar! Yıldız futbolculara hayatının şoku - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?