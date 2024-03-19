Irak'ın Duhok kentinde sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de Engin Yılmaz'ı öldüren sanık hakim karşısında

Kocaeli'de arkadaşı Engin Yılmaz'ı öldüren sanık Burak Y., hakim karşısına çıktı. Sanık, maktulün kendisini dövdüğünü, tehdit ettiğini ve borcunu ödediği halde olayın yaşandığını iddia etti. Maktulün karısı ise sanığın kendilerine hoca tavsiye ettiğini ve para koparmaya çalıştıklarını düşündüğü için eşinin sanığı dövdüğünü ifade etti. Olayın detayları mahkemede ortaya çıktı.