Irak'ın Duhok kentinde sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Irak'ın Duhok kentinde sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın Duhok kentinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti. Duhok ve Erbil kentlerinde yaşanan sel felaketi sonucunda onlarca araç sulara kapılarak sürüklendi. Duhok Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Ayrıca, 100'den fazla ev su altında kaldı ve yüzlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Erbil kentinde ise sel nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı ve iş yerleri kapatıldı. Metroloji uzmanları, yağışların Perşembe gününe kadar devam edeceği uyarısında bulundu.

19.03.2024 16:55  Güncelleme: 16:58
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Irak'ın Duhok kentinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) etkili olan şiddetli yağışlar Duhok ve Erbil kentlerinde sel felaketine yol açtı. Su baskınlarının yaşandığı Duhok'ta onlarca araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Duhok Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre araçlarında mahsur kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Kentte 100'den fazla evi su basarken, mahsur kalan yüzlerce kişi de kurtarılarak güvenli bölgelere tahliye edildi.

Şiddetli yağışlardan etkilenen Erbil kentinde ise meydana gelen sel sürücülere zor anlar yaşattı. Yağışın şiddetlenmesi üzerine iş yerleri kapatılırken, Erbil Valiliği'nde yaşayanlardan akşam 18.00'e kadar evde kalmaları çağrısı yapıldı.

Metroloji uzmanları yağışların Perşembe gününe kadar devam edeceği uyarısında bulundu. - ERBİL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Irak'ın Duhok kentinde sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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