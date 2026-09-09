Irak'ın El Fav kenti açıklarında petrol tankeri saldırıya uğradı, can kaybı yok - Son Dakika
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Irak'ın El Fav kenti açıklarında petrol tankeri saldırıya uğradı, can kaybı yok

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Irak'ın El Fav kenti açıklarında yabancı bir petrol tankeri insansız hava aracıyla hedef alındı ve alev aldı. Yangın söndürülürken, ilk bilgilere göre can kaybı olmadı ve mürettebatın güvende olduğu, çevresel bir etkinin rapor edilmediği belirtildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Irak medyası, El Fav kenti açıklarında bir petrol tankerinin saldırıya uğrayarak alev aldığını, daha sonra yangının söndürüldüğünü belirtti.

UKMTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın El Fav kentinin 28 deniz mili güneydoğusunda bir ticari geminin vurulduğu yönünde ihbar alındığı ifade edildi. Mürettebatın güvende olduğu ve şu aşamada herhangi bir çevresel etkinin rapor edilmediği belirtildi. Yetkililerin olayı araştırdığı aktarılırken, gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli her türlü faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

Irak medyası ise yabancı petrol tankerinin Irak karasularında bir insansız hava aracıyla hedef alındığını aktardı. Saldırı sonra yangın çıktığını, daha sonra alevlerin kontrol altına alındığını ve ilk bilgilere göre can kaybı olmadığını aktardı.

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, 3. Sayfa, Irak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Irak'ın El Fav kenti açıklarında petrol tankeri saldırıya uğradı, can kaybı yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ın El Fav kenti açıklarında petrol tankeri saldırıya uğradı, can kaybı yok - Son Dakika
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