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Irak'ın Kerkük şehrinde silahlı saldırı: 1 polis öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Irak'ın Kerkük şehrinde silahlı saldırı: 1 polis öldü, 3 kişi yaralandı

Irak'ın Kerkük şehrinde pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Güvenlik kaynakları, saldırının güvenlik kamerası görüntülerinde silahlı saldırganın bir polis memuruna arkadan yaklaşarak başından vurduğunu ve ardından çevredekilere ateş ederek kaçtığını gösterdiğini açıkladı. Olayın terörle bağlantısı araştırılıyor.

Irak\'ın Kerkük şehrinde silahlı saldırı: 1 polis öldü, 3 kişi yaralandı
28.12.2023 - 17:29,
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Irak'ın Kerkük şehrinde pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Irak'ın Kerkük şehrinde pazar yerine silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik kaynakları, silahlı saldırıda 1 polisin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, silahlı saldırganın pazardaki bir polis memuruna arkadan yaklaşarak başından vurduğu, ardından çevredekilere ateş ederek olay yerinden kaçtığı görüldü.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, olayın terörle bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor. - KERKÜK

Kaynak: İHA
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