Irak'ın Kuzeyinde 23 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlenen hava harekatlarında 23 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin MSB tarafından yapılan açıklamada, "Yerli ve milli gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA