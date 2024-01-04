Irak Silahlı Kuvvetleri, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerini saldırıdan sorumlu tuttu

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, başkent Bağdat'ta Haşdi Şabi güçlerine yönelik silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlenen saldırıdan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerini sorumlu tuttu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii Haşdi Şabi güçlerine ait araca SİHA ile düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, saldırıyla ilgili ülkede bulunan ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerini suçladı. Resul yaptığı yazılı açıklamada, "Başkomutan tarafından koalisyon güçlerine verilen yetkilere göre faaliyet gösteren bir Irak güvenlik kurumuna yönelik bu sebepsiz saldırıdan uluslararası koalisyon güçleri sorumludur. Bu durumun Irak ile koalisyon güçleri arasındaki tüm mutabakatları baltaladı" ifadelerini kullandı.

Saldırının "terör eyleminden" hiçbir farkı olmadığını belirten Resul, saldırıyı Irak'ın egemenliğini yapılmış bir saldırı olarak nitelendirildi. - ERBİL