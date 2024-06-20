Irak'ta düğünde zehirlenen 115 kişi hastanelik oldu

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Irak'ta bir düğünde verilen yemek nedeniyle 115 kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Irak'ın batısında yer alan Anbar iline bağlı el-Gurma ilçesinde bir düğünde verilen yemekten çok sayıda kişi zehirlendi. El-Gurma Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, gıda zehirlenmesi sonucu 115 kişinin mide ağrısı, kusma ve yüksek ateş şikayetleri ile hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, hastaların sağlık durumunun stabil olduğu ve tıbbi müşahede altında gerekli tedavilerinin sürdüğü bildirildi. - ERBİL