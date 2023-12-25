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Irak ve Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Irak ve Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen hava harekatlarında en az 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Hedef kıymetlendirme çalışmaları ise devam ediyor.

Irak ve Suriye\'de 26 terörist etkisiz hale getirildi
25.12.2023 - 20:04,  Güncelleme: 20:06
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Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında en az 26 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik olarak düzenlenen hava harekatlarında ilk belirlemelere göre en az 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, hava harekatları sonucunda en az 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB, tarafından yapılan açıklamada, "23 Aralık tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekatlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Irak ve Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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