İran, ABD İHA'sını Düşürdü - Son Dakika
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İran, ABD İHA'sını Düşürdü

19.07.2026 19:42
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İran ordusu, güney kesimlerde ABD'ye ait bir kamikaze İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

İran ordusu, ülkenin güney kesimlerinde ABD'ye ait bir kamikaze insansız hava aracının (İHA) İran Deniz Kuvvetleri'ne bağlı hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

ABD ile İran arasındaki çatışmalar sürerken, İran ordusu ABD'ye ait bir kamikaze insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, ABD'ye ait "LUCAS" (Düşük Maliyetli İnsansız Muharebe Aracı) tipi bir İHA'nın İran Deniz Kuvvetleri'ne bağlı hava savunma sistemlerinin müdahalesiyle engellenerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi. İHA'nın ülkenin güneyinde vurulduğu belirtilirken, müdahalenin gerçekleştiği kesin konuma ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İran, ABD İHA'sını Düşürdü - Son Dakika

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