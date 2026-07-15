İran, ABD Üssünü Hedef Aldı

İran Devrim Muhafızları, Bahreyn'de konuşlu ABD Donanması 5'inci Filo üssünde çeşitli hedeflerin imha edildiğini duyurdu.

İran, ABD'nin gerçekleştirdiği saldırılara misilleme olarka Körfez ülkelerindeki ABD varlıklarını hedef aldı. İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, Bahreyn'de konuşlu ABD Donanması 5'inci Filo üssünde bulunan komuta ve kontrol merkezi, deniz destek yönetim merkezi, teçhizat depoları ve yakıt tanklarının hedef alınarak imha edildiği ifade edildi. - TAHRAN