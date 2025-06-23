İran, İsrail için casusluk yapan Avrupa ülkesi vatandaşını tutuklandı

İranlı yetkililer, ülkede İsrail adına casusluk yaptığı belirlenen bir Avrupa ülkesi vatandaşının tutuklandığını duyurdu. Söz konusu kişinin ülkeye turist kılığıyla girdiği belirtildi.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken; çatışmaların bir diğer yüzü ise casusluk faaliyetleri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle İran'da çok sayıda kişinin İsrail için casusluk yaptığı belirtilirken; İran hükümetinin operasyonları da sürüyor.

İRAN'DA İSRAİL AVI

İranlı yetkililer, ülkenin batısında bulunan Hamedan kentinde Avrupa ülkesi vatandaşı bir şüpheliyi İsrail adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutukladığını bildirdi.

"ÜLKEYE TURİST KILIĞIYLA SIZMIŞ"

"Casus ülkeye turist kılığıyla sızarak İran'da ağ kurma, bilgi toplama ve füze sistemlerini aksatma görevlerine başlamış" ifadeleri kullanan yetkililer, tutuklanan şahsın kimliğine ve uyruğuna ilişkin bir detay vermedi.

BİR KİŞİ İDAM EDİLMİŞTİ

MOSSAD adına casusluk yapmak ve ulusal güvenliğe zarar vermek suçlamalarıyla tutuklanan Muhammed Emin Mehdavi Şayeste hakkındaki idam kararı Yargıtay tarafından onanmış ve Mehdavi 23 Haziran'da idam edilmişti.