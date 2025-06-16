İran'da MOSSAD Casusuna İdam Cezası

İran'da MOSSAD adına casusluk yapan bir kişinin yargı sürecinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde idam edildiği kaydedildi.

İran- İsrail çatışması devam ederken MSSAD adına casusluk yapan bir kişinin idam edildiği kaydedildi. İran Yargı Erki tarafından yapılan açıklamada, "Siyonist rejim lehine casusluk yapan İsmail Fekrifer adlı kişi, yeryüzünde bozgunculuk ve savaş suçundan yargılanarak suçlu bulundu ve yargı sürecinin tamamlanmasının ardından bu sabah idam edildi" denildi.

Fekrifer, 2023 Aralık ayında MOSSAD ile irtibat halindeyken düzenlenen bir operasyonla yakalanmıştı. - TAHRAN