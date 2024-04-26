İran'da SİHA ile düzenlenen saldırıda 2 terörist öldürüldü - Son Dakika
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İran'da SİHA ile düzenlenen saldırıda 2 terörist öldürüldü

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri tarafından bir araca SİHA ile düzenlenen saldırıda, terörist oldukları belirtilen 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Sistan ve Belucistan eyaletinde son yıllarda Ceyşul Adl terör örgütünün eylemlerinde artış yaşanıyor.

26.04.2024 14:51  Güncelleme: 14:55
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İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri tarafından bir araca SİHA ile düzenlenen saldırıda, terörist oldukları belirtilen 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran medyası ülkenin güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinin Şuru bölgesinde, bir aracın güvenlik güçleri tarafından silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile hedef alındığını duyurdu. Saldırıda, terörist oldukları belirtilen araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Öldürülen iki kişinin kimliğine veya hangi terör örgütüne bağlı olduklarına dair ise bilgi paylaşılmadı.

Sistan ve Belucistan eyaletinde son yıllarda Ceyşul Adl terör örgütünün eylemlerinde artış yaşanıyor. Örgüt, güvenlik güçlerine ait karargahlar ve polis karakollarına yönelik silahlı ve bombalı eylemler gerçekleştiriyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İran'da SİHA ile düzenlenen saldırıda 2 terörist öldürüldü - Son Dakika

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