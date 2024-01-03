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İran'da Süleymani'nin mezarı yakınında patlamalar: 103 ölü - Son Dakika
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İran'da Süleymani'nin mezarı yakınında patlamalar: 103 ölü

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlenen tören sırasında meydana gelen art arda iki patlamada can kaybı 103'e yükseldi. Patlamaların 'terör saldırısı' olduğu açıklandı.

İran\'da Süleymani\'nin mezarı yakınında patlamalar: 103 ölü
03.01.2024 - 17:36,
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İran'da Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlenen tören sırasında meydana gelen art arda iki patlamada can kaybı 103'e yükseldi. Patlamaların "terör saldırısı" olduğu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında meydana gelen patlamada can kaybı arttı. Kirman Acil Servisler Kurumu Başkanı Muhammed Saberi, art arda meydana gelen iki patlamada hayatını kaybedenlerinin sayısının 103'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 141 olduğunu duyurdu. İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi ise yaralıların durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının yükselebileceğini belirtti.

Patlamaların "terör saldırısı" olduğu açıklandı

Kirman Acil Servisler Birimi tarafından yapılan açıklamada ise patlamanın bir "terör saldırısı" olduğu ve Süleymani'nin mezarına giden yol üzerinde iki farklı noktaya bomba konulduğu aktarıldı. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İran'da Süleymani'nin mezarı yakınında patlamalar: 103 ölü - Son Dakika


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