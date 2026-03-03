İran'da Uzmanlar Meclisi Binası Vuruldu

İran'da dini lideri seçmekle görevli Uzmanlar Meclisi'nin Kum kentinde bulunan binası vuruldu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ediyor. İran'da dini lideri seçmekle görevli Uzmanlar Meclisi'nin Kum kentindeki Resalat Meydanı'nda bulunan binası vuruldu. Saldırı sırasında binanın boş olduğu ve içeride kimsenin bulunmadığı belirtilirken, çevredeki bazı konut ve iş yerlerinde de hasar meydana geldiği aktarıldı. Olayda bazı vatandaşlar ile yoldan geçen kişilerin yaralandığı bildirildi.

İran Anayasası'nın 111'inci maddesine göre, dini liderin vefatı, istifası veya görevden alınması halinde Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri seçmekle yükümlüdür. - TAHRAN