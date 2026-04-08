İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la 2 haftalık ateşkes sağlandığı yönündeki açıklamasının yankıları sürerken, bölgede dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail basını, Trump'ın açıklamasının ardından, İran'dan İsrail'e yeni bir balistik füze saldırısı yapıldığını, Kudüs ve İsrail'in orta kesimlerinde sirenlerin çaldığını bildirdi. Saldırının herhangi bir yaralanma ya da can kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor. - TEL AVİV