İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı

08.04.2026 02:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump'ın ateşkesi duyurmasının ardından İran, İsrail'e balistik füze saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la 2 haftalık ateşkes sağlandığı yönündeki açıklamasının ardından, İran'dan İsrail'e yeni bir balistik füze saldırısı yapıldığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la 2 haftalık ateşkes sağlandığı yönündeki açıklamasının yankıları sürerken, bölgede dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail basını, Trump'ın açıklamasının ardından, İran'dan İsrail'e yeni bir balistik füze saldırısı yapıldığını, Kudüs ve İsrail'in orta kesimlerinde sirenlerin çaldığını bildirdi. Saldırının herhangi bir yaralanma ya da can kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 04:05:36. #7.12#
SON DAKİKA: İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.