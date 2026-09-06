İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankerine saldırdı - Son Dakika
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İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankerine saldırdı

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda izinsiz güzergah kullandıkları gerekçesiyle 3 petrol tankerine saldırı düzenlediğini açıkladı. Ayrıca, diğer bölgelerde ABD ile bağlantılı 3 geminin daha hedef alındığını bildiren ordu, gemileri uyarıları dikkate almamaları halinde saldırı yapılacağı konusunda uyardı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı'nda izinsiz güzergahları kullandıkları gerekçesiyle 3 petrol tankerine saldırı düzenlendiğini, diğer bölgelerde ise ABD ile bağlantılı 3 geminin daha hedef alındığını bildirdi.

İran ile ABD arasındaki Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim tırmanırken, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda izinsiz güzergahları kullandıkları gerekçesiyle 3 petrol tankerine saldırı düzenlendiğini açıkladı. DMO ayrıca, diğer bölgelerde ABD ile bağlantılı 3 geminin daha hedef alındığını bildirdi.

İran basınında yer alan haberlere göre İran Donanması, Körfez bölgesi ve Hürmüz Boğazı çevresinde seyreden gemileri, "ABD tarafından kandırılmamaları" ve "izinsiz rotalarda seyretmeye yönelik şüpheli eylemlerden kaçınmaları" konusunda uyardı. Gemilerin uyarılara uymaması halinde saldırı düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Güvenlik, 3. Sayfa, İran, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankerine saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankerine saldırdı - Son Dakika
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