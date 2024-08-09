İran, Hamas liderinin intikamını almak için hazırlık yapıyor

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İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinwar'a yazdığı mektupta, "Onun (Haniye'nin) intikamını almak için hazırlık yapıyoruz. Bu bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikastta öldürülmesinin ardından İran'ın İsrail'e saldırı düzenlemesi beklenirken, bölgede gergin bekleyiş sürüyor. İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Haniye'nin ardından göreve gelen Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinwar'a beklenen saldırıya ilişkin bir mektup gönderdi. Kaani, mektubunda Haniye'nin İran'da öldürülmesinin acı verici ve zor bir olay olduğunu belirterek, "Onun (Haniye'nin) intikamını almak için hazırlık yapıyoruz. Bu bizim görevimizdir" dedi.

Kaani, planlanan saldırının 13 Nisan'da gerçekleştirilen misillemeden daha sert olacağını vurguladığı mektupta saldırının nasıl yapılacağına ilişkin detay vermedi. Kaani, "Tahran direniş yolunda sizinle olacak ve kutsal vaat olan Kudüs'ü temizleme hedefini gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı. - TAHRAN