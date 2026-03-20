İran saldırısının ardından İsrail'in Bazan Petrol Rafinerisi'nde hasar tespit edildi

20.03.2026 13:37
İran, İsrail ve Körfez ülkelerine misilleme saldırılarını sürdürüyor. İsrailli yetkililer, İran tarafından dün düzenlenen füze saldırısının ardından Hayfa kentinin kuzeyinde yer alan Bazan Petrol Rafinerisi'nde ek hasar tespit edildiğini ve onarımın birkaç gün süreceğini bildirdi. Yetkililer, hasarın "rafineri sahası dışında yer alan ve rafinerinin faaliyetleri için hayati öneme sahip dış altyapıya" zarar verdiğini belirtti. Açıklamada rafineri üretiminin büyük kısmının aktif olduğu, geri kalan kısmın yeniden başlatılma sürecinde olduğu ifade edildi. Saldırıda herhangi bir yaralanmanın ise yaşanmadığı aktarıldı.

"Hayfa metropolü sakinlerinin hayatı ile Rus ruleti oynamaya devam edemeyiz"

Hasar tespitinin ardından Hayfa Belediye Başkan Yardımcısı ve Hayfa Körfezi Şehirleri Çevre Koruma Derneği Başkanı Avihu Han, hükümete rafinerileri bir an önce kapatma çağrısında bulundu. Han, "Hayfa metropolü sakinlerinin hayatı ve güvenliği ile İsrail Devleti vatandaşlarının enerji güvenliğiyle Rus ruleti oynamaya devam edemeyiz. Dünkü olay ve tesislerin kapanmasıyla ilgili bugünkü açıklama, bir sivil metropolün kalbinde bulunan rafinerilerin enerji ve güvenlik politikalarında başarısızlığın kanıtıdır" dedi.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen dün yaptığı açıklamada, füze savunma sistemi tarafından parçalanan mermilerin tesise isabet etmesine rağmen "altyapı alanlarında ciddi bir hasar oluşmadığını" söylemişti. - HAYFA

Kaynak: İHA

Antalya’da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı Antalya'da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli Tedesco, yıldız isme ’’Güle güle’’ dedi Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi
Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı

13:54
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
12:22
Genç futbolcuya bayram tatili için geldiği İstanbul’da silahlı saldırı Hayatını kaybetti
Genç futbolcuya bayram tatili için geldiği İstanbul'da silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
12:02
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
12:00
İran’dan intikam operasyonu Kamikaze İHA’lar bu mesajla havalandı
İran'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA'lar bu mesajla havalandı
11:49
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli’den merak uyandıran sözler
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli'den merak uyandıran sözler
11:42
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu Akşam keyfi faciayla bitti
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu! Akşam keyfi faciayla bitti
