İran saldırısının ardından İsrail'in Bazan Petrol Rafinerisi'nde hasar tespit edildi

İsrailli yetkililer, İran tarafından dün düzenlenen füze saldırısının ardından Hayfa kentinin kuzeyinde yer alan Bazan Petrol Rafinerisi'nde ek hasar tespit edildiğini ve onarımın birkaç gün süreceğini bildirdi.

İran, İsrail ve Körfez ülkelerine misilleme saldırılarını sürdürüyor. İsrailli yetkililer, İran tarafından dün düzenlenen füze saldırısının ardından Hayfa kentinin kuzeyinde yer alan Bazan Petrol Rafinerisi'nde ek hasar tespit edildiğini ve onarımın birkaç gün süreceğini bildirdi. Yetkililer, hasarın "rafineri sahası dışında yer alan ve rafinerinin faaliyetleri için hayati öneme sahip dış altyapıya" zarar verdiğini belirtti. Açıklamada rafineri üretiminin büyük kısmının aktif olduğu, geri kalan kısmın yeniden başlatılma sürecinde olduğu ifade edildi. Saldırıda herhangi bir yaralanmanın ise yaşanmadığı aktarıldı.

"Hayfa metropolü sakinlerinin hayatı ile Rus ruleti oynamaya devam edemeyiz"

Hasar tespitinin ardından Hayfa Belediye Başkan Yardımcısı ve Hayfa Körfezi Şehirleri Çevre Koruma Derneği Başkanı Avihu Han, hükümete rafinerileri bir an önce kapatma çağrısında bulundu. Han, "Hayfa metropolü sakinlerinin hayatı ve güvenliği ile İsrail Devleti vatandaşlarının enerji güvenliğiyle Rus ruleti oynamaya devam edemeyiz. Dünkü olay ve tesislerin kapanmasıyla ilgili bugünkü açıklama, bir sivil metropolün kalbinde bulunan rafinerilerin enerji ve güvenlik politikalarında başarısızlığın kanıtıdır" dedi.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen dün yaptığı açıklamada, füze savunma sistemi tarafından parçalanan mermilerin tesise isabet etmesine rağmen "altyapı alanlarında ciddi bir hasar oluşmadığını" söylemişti. - HAYFA