İran'ın Kuveyt'e Saldırısı: 1 Ölü, 63 Yaralı - Son Dakika
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İran'ın Kuveyt'e Saldırısı: 1 Ölü, 63 Yaralı

03.06.2026 16:23
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Kuveyt'te İran ordusunun saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.

İran ordusunun Kuveyt'e yönelik saldırılarında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İran ordusunun Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırısının bilançosu netleşti. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre insansız hava aracı ve füze saldırıları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise havalimanı çalışanları ve yolcular da dahil olmak üzere en az 63 kişinin yaralandığı ifade edildi.

"13 füze ve 17 İHA etkisiz hale getirildi"

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz El-Otaibi ise yaptığı açıklamada, "Ordu, Kuveyt hava sahasında 13 düşman balistik füzesini tespit edip etkisiz hale getirdi. Bu füzeler çeşitli yerleşim alanlarının üzerinde engellendi ve bazı parçaların yere düşmesine neden oldu. Silahlı kuvvetler ayrıca 17 düşman insansız hava aracını da tespit edip etkisiz hale getirdi. Bu alçakça İran saldırısı sivilleri ve hayati öneme sahip tesisleri hedef aldı" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD varlıklarına misilleme yapıldığını duyurmuştu. - KUVEYT

Kaynak: İHA

Diplomasi, 3. Sayfa, Politika, Güvenlik, Savunma, Kuveyt, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'ın Kuveyt'e Saldırısı: 1 Ölü, 63 Yaralı - Son Dakika

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