İran'ın Fenuc şehrinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İran'ın Fenuc şehrinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Fenuc şehrinde yerel saatle 07.50'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından ilk yardım ekipleri bölgeye gönderildi ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

05.03.2024 10:34  Güncelleme: 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Fenuc şehrinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, Sistan ve Belucistan eyaletinde bulunan Fenuc şehrinde yerel saatle 07.50'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Yerin 80 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre şehirlerde de hissedildi.

Eyaletin Acil Durum Birimi Başkanı Mecid Muhibbi yaptığı açıklamada, "Fenuc şehrinde meydana gelen depremin ardından ilk yardım ekipleri bölgeye gönderildi. Eldeki edilen ilk bilgiler ise şu ana kadar can kaybının olmadığı yönünde ancak depremin olduğu bölgeye uzman ekipler sevk edildi. Hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Sistan, İran, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İran'ın Fenuc şehrinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:24 Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
08:54 Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Çizimler Resmi Gazete’de yayımlandı Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik! Çizimler Resmi Gazete'de yayımlandı
05:47 TEM Otoyolu’nda korkunç kaza Yolun karşısına geçmeye çalışan 4’ü aynı aileden 5 kişi öldü TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan 4'ü aynı aileden 5 kişi öldü
11:35 İstanbul PERDER, Ramazan Ayında Kırmızı Et Fiyatlarını Sabitledi İstanbul PERDER, Ramazan Ayında Kırmızı Et Fiyatlarını Sabitledi
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
10:32 AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti
10:32 DolarTL 31,6000 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 31,6000 seviyesinden işlem görüyor
10:30 Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı Kafalarına maske taktılar Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı! Kafalarına maske taktılar
10:18 New York’ta okula yürüyen kız çocuğu, yolda kopmuş kol buldu New York'ta okula yürüyen kız çocuğu, yolda kopmuş kol buldu
09:47 300 bin lira maaşı var ama eleman bulunamıyor 300 bin lira maaşı var ama eleman bulunamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 11:45:15. #1.11#
SON DAKİKA: İran'ın Fenuc şehrinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement