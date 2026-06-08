İran, İsrail'e 24 Balistik Füze Fırlattı

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'ın, İsrail'e yönelik dünden bu yana toplam 24 balistik füze fırlattığı bildirildi.

İran ile İsrail arasında dün akşamdan bu yana karşılıklı hava saldırıları düzenleniyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'ın, İsrail'e yönelik dünden bu yana toplam 24 balistik füze fırlattığı bildirildi. Açıklamaya göre; füzelerin ya hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği ya da açık alanlara düştü. Bazı füzelere ABD ordusu da müdahalede bulundu.

Açıklamada, saldırılarda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı belirtilirken, bir füze parçasının Batı Şeria'da bir yerleşim yerine isabet ettiği ve bölgede bazı evlerde hasar oluştuğu aktarıldı. - TEL AVİV