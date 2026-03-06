İran, Kuveyt'teki ABD Üssü'ne Saldırdı

İran, ABD askerinin konuşlandığı Kuveyt'teki Ali el- Salem Hava Üssü'ne saldırı gerçekleştirdi.
İran Devrim Muhafızları, ülkeye yönelik saldırıları nedeniyle ABD'nin Orta Doğu ülkelerindeki varlıklarına misillemelerini sürdürüyor. İran, gece saatlerinde Kuveyt'te ABD askerlerine ev sahipliği yapan Ali el-Salem Hava Üssü'nü hedef aldı. Üs yakınlarına bir füzenin isabet ettiği görüldü. - KUVEYT
