İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda "yasaklı bölge" olarak tanımlanan alanda seyreden 3 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını açıkladı.

Hürmüz Boğazı'nda seyreden gemilere yönelik yeni bir açıklama geldi. İran ordusu ve Devrim Muhafızları, boğazın farklı noktalarında seyreden petrol tankerlerinin deniz mayınlarına çarptığını öne sürdü. Açıklamada, "Sabah saatlerinden bu yana Hürmüz Boğazı'nın doğusunda yasaklı bölgede seyreden, ordunun deniz kuvvetlerinin uyarılarını dikkate almayan ve navigasyon sistemlerini kapatan 3 petrol tankeri, deniz mayınlarına çarpmaları sonucu alev aldı ve faaliyetlerini durdurdu" denildi.

Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlere ilişkin kuralları vurgu yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndan yapılacak her türlü geçiş; İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ilan edilen kurallara uyulmasına, gerekli koordinasyonun sağlanmasına, izin verilen deniz güzergahlarının seçilmesine ve takip ile navigasyon ekipmanlarının çalışır durumda tutulmasına bağlıdır. Bu gerekliliklere uyulmadan gerçekleştirilecek geçişler, deniz mayınlarına çarpma ve yangın çıkması dışında herhangi bir sonuç doğurmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.