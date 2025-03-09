İranlı Zanlının Bağırsaklarında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Artvin'de İranlı zanlının bağırsaklarından 350 gram metamfetamin ele geçirildi

ARTVİN - Artvin'de, İran uyruklu Farshid Rafıeıeınsheykh adlı zanlının bağırsaklarında 350 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi bulunarak cerrahi müdahale ile çıkarıldı ve gözaltına alındı.

Artvin İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, İran uyruklu Farshid Rafıeıeınsheykh adlı şüpheli, 8 Mart tarihinde Artvin Merkez Çayağzı Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelinin vücudu içerisine uyuşturucu madde gizleyerek Artvin'e getireceği bilgisi üzerine başlatılan takip sonucu yakalanan zanlının, yapılan üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Bunun üzerine şüpheli, Ceza Muhakemesi Kanununun 75. maddesi gereği iç ve dış beden muayenesi için Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan tomografi sonucu, zanlının bağırsaklarında 10 paket uyuşturucu bulunduğu tespit edildi. Cerrahi müdahale ile çıkarılan paketlerin içinde toplamda 350 gram metamfetamin maddesi olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan İranlı zanlı, hastanede müşahede altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Zanlının hastaneden taburcu olmasının ardından yasal işlem yapılmak üzere hakim karşısına çıkarılacağı bildirildi.