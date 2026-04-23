Irmakta ölü bulunan yeni evli genç toprağa verildi: Aileden şüpheli ölüm iddiası

Mersin'in Tarsus ilçesinde ırmakta ölü bulunan 33 yaşındaki Mehmet Muslukal, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi, Muslukal'ın ölümünün şüpheli olduğunu öne sürerek olayın aydınlatılmasını istedi.

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi sınırlarından geçen Berdan Irmağında meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, ırmakta hareketsiz halde bulunan bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi ve kimlik tespiti için morga kaldırıldı. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Tarsus Belediyesinde temizlik personeli olarak çalışan Mehmet Muslukal olduğu tespit edildi.

Geçtiğimiz pazar günü evlendiği öğrenilen Muslukal'ın cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Tarsus Şehir Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Muslukal, mesai arkadaşları ve yakınlarının katıldığı törenle defnedildi. Cenazede, yeni evli olduğu eşinin ve eşinin yakınlarının bulunmaması dikkat çekti.

Cenaze sırasında gözyaşlarına hakim olamayan kardeşi Miyeser Çiftçi, olayın intihar olmadığını iddia ederek, "Kardeşim intihar edecek biri değildi, buna zorla yaptıran birileri var demek ki. Karısı da vardır ortada, kardeşimi dövüyorlardır. Parasını da yiyorlardır. Şikayetçiyiz sonuna kadar gideceğiz. Kanı yerde kalmayacak. Tefecilere düşürmüşler çocuğu, bir sürü borcu var. Her yerden borç yaptırmışlar, bu çocuk böyle bir şey yapmazdı. İşinden gücünden etmeye kalktılar. Bizi mahvettiler. Her gün dayak yiyormuş, evden dayak yiyerek çıkmış. Kızlarını göstermek için devamlı kardeşimden para istiyorlardı. Her ayın 15'inde kardeşimi çağırırlardı, maaşını alırlardı. Bu çocuk borçlarını ödeyemiyordu" dedi.

Eniştesi Adem Çiftçi ise Muslukal'ın yüzme bilmediğini belirterek, "Sudan korkar. Benle denize gittiğinde yanımdan ayrılmazdı. Bu gencecik çocuk kendini atmaz. Ayakkabısını çıkarmış, ceketini çıkarmış, yani onu yapacak adam değil. 3 günlük evli" ifadesini kullandı.

Mehmet Muslukal'ı kendisinin büyüttüğünü söyleyen halası Güzide Muslukal, bunun şüpheli bir ölüm olduğunu, sonuna kadar mücadelesini vereceklerini, adalet peşinde oldukları söyledi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN