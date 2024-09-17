İş gezisine gittiğini söylemişti! Aldatan kadın, sokak ortasında kocasına yakalandı

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Çin'in Hunan eyaletinde ismi açıklanmayan bir çift, sokak ortasında birbirlerine girdi. Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan kavganın nedeninin "ihanet" olduğu öğrenildi.

İHANETE ŞAHİT OLDU

Çin medyasında yer alan bilgilere göre; kadın, kocasına 3 günlük iş gezisine çıkacağını söyleyerek aslında sevgilisiyle tatile gitmeyi planlamıştı. Ancak işler aldatan eşin hesapladığı gibi gitmedi. Aldatılan koca eşini sokak ortasında başka bir adamla görünce ihaneti anladı.

KİMSE ENGEL OLAMADI

Görüntülerde bir adamın öfkeyle önünde duran aracın kapısını açarak bir kadını araçtan çıkarttığı görüldü. Çevredekiler aile içi şiddet olduğunu düşünerek ilk başta olaya müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı.