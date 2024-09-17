İş gezisine gittiğini söylemişti! Aldatan kadın, sokak ortasında kocasına yakalandı - Son Dakika
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İş gezisine gittiğini söylemişti! Aldatan kadın, sokak ortasında kocasına yakalandı

İş gezisine gittiğini söylemişti! Aldatan kadın, sokak ortasında kocasına yakalandı

Eşinin 3 gün boyunca iş gezisinde olduğunu zanneden adam sokakta eşini tanımadığı bir adamla birlikte görünce neye uğradığını şaşırdı. İhanete uğradığını gören adam öfkeden çıldırarak genç kadına sokak ortasında bağırmaya başladı. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

17.09.2024 11:48
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Çin'in Hunan eyaletinde ismi açıklanmayan bir çift, sokak ortasında birbirlerine girdi. Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan kavganın nedeninin "ihanet" olduğu öğrenildi.

İş gezisine gittiğini söylemişti! Aldatan kadın, sokak ortasında kocasına yakalandı

İHANETE ŞAHİT OLDU

Çin medyasında yer alan bilgilere göre; kadın, kocasına 3 günlük iş gezisine çıkacağını söyleyerek aslında sevgilisiyle tatile gitmeyi planlamıştı. Ancak işler aldatan eşin hesapladığı gibi gitmedi. Aldatılan koca eşini sokak ortasında başka bir adamla görünce ihaneti anladı.

İş gezisine gittiğini söylemişti! Aldatan kadın, sokak ortasında kocasına yakalandı

KİMSE ENGEL OLAMADI

Görüntülerde bir adamın öfkeyle önünde duran aracın kapısını açarak bir kadını araçtan çıkarttığı görüldü. Çevredekiler aile içi şiddet olduğunu düşünerek ilk başta olaya müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı.

Aldatmak, 3-sayfa, Toplum, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İş gezisine gittiğini söylemişti! Aldatan kadın, sokak ortasında kocasına yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Veysi Karaman:
    sadakat güven dünyada ahlak erozyonu başladı Allah sonumuzu hayretsin!! 96 4 Yanıtla
  • Mehmet Bulut:
    şimdi bu adamın suçu ne .. 75 4 Yanıtla
  • Bayram Yavuz:
    Sadâkat en büyük senettir 68 3 Yanıtla
  • Yakup Becerikli:
    tek mermi 51 16 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    ihanetin affı olmaz... 59 2 Yanıtla
  • Sahin Alağan:
    haber bu işte helal olsun!!! 36 2 Yanıtla
  • Yasin Oruç:
    böyle durumlarda şeriat istiyorum abi o adamın ruh halini bir düşünün hayatı bitti 16 2 Yanıtla
  • Aa:
    kavga etmeye vs gerek yok.Gitmek isteyeni tutmazsin. 9 2 Yanıtla
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