İş Güvenliği Uzmanı: Çalışanların Özel Bilgilerinin Paylaşılması Ciddi Sıkıntı Yaratıyor

Aydın ve çevresinde İş Güvenliği Uzmanı olarak hizmet veren A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Muharrem Demirbilek, çalışanlara ait özel bilgi ve belgelerin gayri yasal olarak paylaşılmasının hem çalışan hem de iş yeri sahipleri için ciddi sıkıntı olduğunu belirtti. Son zamanlarda yaşanan pek çok dolandırıcılık olayının çalışanın özel bilgilerinin paylaşılması sonucu yaşandığını kaydeden Demirbilek, "Günümüzde veri ve bilgi güvenliği iş güvenliği kadar önemli bir hale geldi. Bu nedenle çalışanın bilgilerinin korunması da hayati önem taşımaktadır" dedi.
Ülke genelinde sahte imza ile kurulan pek çok şirket ve kredi çekim olaylarının ciddi tehdit olmaya başladığını kaydeden İş Güvenliği Uzmanı Muharrem Demirbilek, özellikle dolandırıcılık olaylarının işyerleri tarafından paylaşılan bazı evrakların kötü niyetli kişilerin eline geçmesi sonucu yaşandığını söyledi.
"Bazı evraklar mahrem özelliğindedir ve kesinlikle paylaşılamaz"
Son günlerde çalışanları sıkıntıya sokan olaylarla sık sık karşılaşmaya başladıklarını bunun başında da sahte şirket kurma ve kredi çekme olayları geldiğini belirten Demirbilek, "Bir kişi herhangi bir firmaya işe girerken özel bilgilerin yer aldığı sağlık raporundan, SGK işe giriş bildirgesi ve hizmet dökümüne kadar pek çok özel evrakı iş yerine ibra ediyor. Yasal olarak kimlik kartı, SGK hizmet dökümü ve doktor raporları kişinin bilgisi ve rızası olmadan 3. kişilere verilmesi yasaktır. Hatta Ek-2 diye bir evrak var. Bu evrakta kişinin kullandığı ilaçtan hekimi ile arasında kalması gereken özel bilgiler bile yer alır. Veri Bilgi Sistemi'ne yüklenen bilgiler karşı tarafa imza karşılığı verilmesi gerekirken artık whatsap aracılığı ile paylaşılmaya başlandı" diyerek gerek firmaların gerekse çalışanların kişisel bilgilerin korunmasına yönelik daha duyarlı olması gerektiğini söyledi. Demirbilek ayrıca, çalışanın özel bilgilerini yasa dışı şekilde paylaşan iş yeri yetkililerinin Türk Ceza Kanunu'na göre 4 yıl ile 12 yıl arasında hapis istemiyle yargılandığını da kaydetti. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › İş Güvenliği Uzmanı: Çalışanların Özel Bilgilerinin Paylaşılması Ciddi Sıkıntı Yaratıyor - Son Dakika
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