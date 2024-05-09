İş İlanına İnanıp Dolandırıldı, Şikayetçi Oldu - Son Dakika
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İş İlanına İnanıp Dolandırıldı, Şikayetçi Oldu

İş İlanına İnanıp Dolandırıldı, Şikayetçi Oldu

Samsun'da işsiz olan Naci Aslan, internet üzerinde gördüğü iş ilanına inanarak bankacılık bilgilerini verdi. Ancak kendisinin de kandırıldığını öğrenen genç, başka bir kişinin dolandırılma olayına karıştığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Aslan, şikayetçi olarak Samsun Adliyesine başvurdu ve dolandırıcılar hakkında dava açılmasını talep etti.

09.05.2024 18:04
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İnternette yayınlanan iş ilanına inanıp bankacılık bilgilerini veren genç, bir başka kişinin dolandırılma olayına karıştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı. Kendisinin de kandırıldığını söyleyen genç şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde ikamet eden ve işsiz olduğu öğrenilen Naci Aslan (23), sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta gördüğü kripto para bozdurma işi ilanıyla ilgili ilanda verilen telefon numarasını aradı. Genç, iş vaadiyle İstanbul'a davet edildi. İstanbul Sefaköy'de telefonla görüştüğü kişiler ile buluşan Naci Aslan, kendini bir dolandırıcılık soruşturmasının içinde buldu. Samsun Adliyesine giderek Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi gönderen Naci Aslan, "Facebook'ta bulduğum kripto para bozdurma işi ile ilgili İstanbul Sefaköy'e gittim. 5 bin lira teklif ettiler ve telefonunuzu alıp kripto bozumu ile ilgili yazı yükleyeceğiz dediler. Telefonlarımızı 1-2 saatliğine verdik. Banka hesap bilgilerimi de aldılar. sonradan öğrendim ki, insanları dolandırıyorlarmış. Yazılım yükleyeceğiz diye telefonu elimizden aldıklarında iş işten geçmiş oldu. Bizim hesaplarımızı karşı tarafa verip bizim banka hesabımızı kullanarak vatandaşları dolandırmışlar. Benim banka hesabıma yaklaşık 600 bin lira yatırtıp bu parayı da başka hesaplara göndermişler. Bu konuda hakkımda dava açıldığını öğrendim. Bu olayda bende mağdurum. Benim gibi kimse dolandırıcılara inanmasın, güvenmesi. Bizi kandırıp dolandırıcılık olayına dahil edenlerden şikayetçiyim" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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