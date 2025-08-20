İş insanının uyuşturucuyu temin ettiği öne sürülen avukat hayatını kaybetti - Son Dakika
İş insanının uyuşturucuyu temin ettiği öne sürülen avukat hayatını kaybetti

20.08.2025 11:27
İstanbul'da uyuşturucu temin ettiği öne sürülen iş insanı G.İ.'nin kullandıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 14 Temmuz'da uyuşturucu kullanımına bağlı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören Çelebi'ye uyuşturucu temin ettiği iddia edilen iş insanı G.İ. tutuklandı. Yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen Çelebi, bugün hayatını kaybetti.

Olay, geçen ay yaşanmıştı. 27 yaşındaki avukat Göksu Çelebi, uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaşmıştı. Hastaneye kaldırılan Çelebi, tedavi altına alınmıştı. Avukat Çelebi'nin bugün yaşamını yitirdiği bildirildi.

İŞ İNSANI GÖKALP İÇER TUTUKLANMIŞTI

Göksu Çelebi'nin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin kripto para borsası ICRYPEX'in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, gözaltına alınmıştı. İçer'in, Çelebi'ye uyuşturucu temin ettiği ileri sürülmüştü. Mahkemeye çıkarılan İçer, olası kasıtla öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu madde temini suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA

