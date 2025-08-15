İş Kazası: DESKİ Personeli Furkan Derer Hayatını Kaybetti

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, su ölçümü yapmak için kazı yapılan sondaja indiğinde elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetti DESKİ personeli için taziye mesajı yayımladı.

Denizli'nin Beyağaç ilçesine bağlı Yeniçeşme Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yeni bu su kaynağı temin edilmesi için jeneratör yardımıyla sondaj çalışması yapıldı. Çalışmalar devam ederken su ölçümü yapmak için açılanan sondaj çukuruna inen 28 yaşındaki Denizli DESKİ personeli Furkan Derer, elektrik akımına kapıldı. Jeneratörün kapatılmasının ardından bulunduğu yerden çıkartılan Furkan Derer, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilen ihbarın ardından bölgeye sevk edilen sağlık personellerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İŞ kazası sonucu hayatını kaybeden DESKİ personeli için taziye mesajı yayımlayan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Beyağaç ilçemizde görevini ifa ederken elim bir olay sonucu hayatını kaybeden Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ personeli Furkan Derer'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı - DENİZLİ