Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Sakarya'nın Adapazarı ve Pamukova ilçelerinde jandarma ekipleri, iş makinesiyle ağaçlık ve dikenlik alanda uyuşturucu ve kenevir bitkisi buldu. 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

05.09.2024 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş makinesiyle ağaçlık alana girip dikenlerin arasından uyuşturucu çıkarttılar

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ile Pamukova ilçelerinde iş makinesiyle ağaçlık ve dikenlik alana giren jandarma ekipleri, uyuşturucu ve kenevir bitkisi çıkarttı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Adapazarı ilçesi Taşkısığı Mahallesi ve Pamukova ilçesi Cihadiye Mahallesi'nde yapılan uyuşturucu operasyonlarında ekipler, iş makinesiyle ağaçlık alana girdi. Burada dikenlerin arasında mücadele veren ekipler, uyuşturucu ve kenevir çıkarttı. Olaya ilişkin olarak ise H.S.ve H.Y.isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. tutuklandı, diğer 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda ise 36 kilogram kubar esrar, 224 kök kenevir bitkisi, kurusıkı tabanca, 47 fişek ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Adapazarı, Güvenlik, Jandarma, Pamukova, Kenevir, Sakarya, 3-sayfa, Güncel, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 04:53:57. #1.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement