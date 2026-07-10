Gaziantep\'te iş merkezi yangını kontrol altına alındı

Gaziantep'te 5 katlı Halı Sarayı İş Merkezi'nin çatı kısmında çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi'nde bulunan Halı Sarayı İş Merkezi'nin çatı bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 5 katlı binanın çatı kısmında çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeninin, çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanacak itfaiye raporuyla belirleneceği öğrenildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Öncelikle hepinize geçmiş olsun. Yapı, büyük ölçekli bir yapı. Henüz daha hangi amaçla çıktığını, sebebini bulamadık. Tabii ki bu yangın söndürüldükten ve soğutma çalışmaları bittikten sonra bu tespiti de yapıyoruz, itfaiye daire başkanlığımız rapor ediyor. İhbarı alır almaz 3 dakika gibi kısa bir sürede yangına itfaiye dairemiz müdahale etti ve şu anda da 26 araç, 55 personelle tamamen itfaiye ve çalışan arkadaşlarımızla yangına müdahale ediyoruz. Buradan da fark ettiğiniz gibi yangının batı tarafı ve kuzey tarafı tamamen kontrol altında. Şu anda güneydoğu kısmında az bir kısım var, orada kontrol altına almaya çalışıyoruz. Sanırım bir 10-15 dakika içerisinde orayı da kontrol altına alırız. İçeriden ve dışarıdan müdahalelerimiz devam ediyor. Hem içeriden söndürme çalışmaları yapıyoruz hem de dışarıdan itfaiye araçlarımızla müdahaleye devam ediyoruz. Kısa bir sürede kontrol altına alacağız. Tabii doğalgazlı bir ortamdayız. İlk etapta hemen doğalgaz müdürlüğüyle irtibata geçtik ve onlar da binanın komple doğalgazını kestiler ve o riski de ortadan kaldırmış olduk. Şu anda kontrolümüz altında diyebiliriz. Az bir kısım kaldı, biraz sonra tamamen kontrol altına alır ve soğutma çalışmalarını bitiririz" dedi. - GAZİANTEP