İşçi Çatıdan Düştü, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
24.03.2026 14:49
Kırıkkale'de Safir Tuz Fabrikası'nda çatı montajı sırasında düşen işçi Ozan Turhan hayatını kaybetti.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde faaliyet gösteren Safir Tuz Fabrikası'nda çatı montajı yaptığı sırada 10 metre yükseklikten düşen işçi, hayatını kaybetti.

Olay, Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde faaliyet gösteren Safir Tuz Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan Ozan Turhan (48), yaklaşık 10 metre yükseklikte çatı montajı yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Turhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, iş kazasının yaşandığı alanda tahkikat yaptı. Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca iş kazasına ilişkin adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

İBB davasında sekizinci gün Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı
Bir babanın en ağır yükü: “Yarın bayram, erken yatın“ dedi, hiçbiri uyanamadı Bir babanın en ağır yükü: "Yarın bayram, erken yatın" dedi, hiçbiri uyanamadı
ABD’nin eski terörle mücadele merkezi direktöründen dikkat çeken İsrail değerlendirmesi ABD'nin eski terörle mücadele merkezi direktöründen dikkat çeken İsrail değerlendirmesi
Erol Köse ile ilgili dikkat çeken iddia Ölmeden 1 hafta önce bunu yapmış Erol Köse ile ilgili dikkat çeken iddia! Ölmeden 1 hafta önce bunu yapmış
Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı
AK Partili İnan’dan Cemil Tugay’a sert sözler: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz AK Partili İnan'dan Cemil Tugay'a sert sözler: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz

14:51
Yunus Emre Özden’in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu’nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı
14:20
İran’da Ali Laricani’nin yerine gelen isim belli oldu
İran'da Ali Laricani'nin yerine gelen isim belli oldu
14:01
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü
14:00
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
13:39
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu Hakan Ural’dan imalı sözler
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler
13:01
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti
Advertisement
