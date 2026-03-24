İşçi Çatıdan Düştü, Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde faaliyet gösteren Safir Tuz Fabrikası'nda çatı montajı yaptığı sırada 10 metre yükseklikten düşen işçi, hayatını kaybetti.

Olay, Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde faaliyet gösteren Safir Tuz Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan Ozan Turhan (48), yaklaşık 10 metre yükseklikte çatı montajı yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Turhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, iş kazasının yaşandığı alanda tahkikat yaptı. Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca iş kazasına ilişkin adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE