İşçi Sondaj Makinesine Sıkışarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İşçi Sondaj Makinesine Sıkışarak Hayatını Kaybetti

İşçi Sondaj Makinesine Sıkışarak Hayatını Kaybetti

Söke'de sondaj makinesine sıkışan işçi Erdinç Morduman, olay yerinde yaşamını yitirdi.

06.03.2025 11:17
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Aydın'ın Söke ilçesi Karaatlı Mahallesi'nde bulunan bir tarlada çalışırken, vücudu sondaj makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Söke'de M.O.Y.'ye ait tarım arazisinde sondaj çalışmaları sırasında özel bir firma işçisi Erdinç Morduman (47) sondaj makinesine sıkıştı. Ceketini makineye kaptıran ardından piston ve makine arasında vücudu sıkışan Erdinç Morduman'ın olay yerinde feci şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen olay sonrasında bölgeye Jandarma ve AFAD ekipleri geldi. Ekipler tarafından yapılan çalışmayla talihsiz işçi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yapılan incelemenin ardından işçinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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