İşçiler Ücret İçin Vince Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İşçiler Ücret İçin Vince Çıktı

İşçiler Ücret İçin Vince Çıktı
21.07.2026 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da inşaat işçileri, 2 aydır ödenmeyen ücretleri için 4 kez eylem yaptı. Durum endişe verici.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki İlahiyat Fakültesi ek bina inşaatında çalışan işçiler, ücretlerinin ödenmediğini öne sürerek 2 hafta içinde 4 kez vince çıktı ve iş bırakarak eylem yaptı.

Olay, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden İlahiyat Fakültesi ek bina inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan yaklaşık 40 işçi, 2 aydır ücretlerini alamadıklarını iddia ederek duruma tepki gösterdi. İşçiler, alacaklarının ödenmesi talebiyle 2 hafta içinde 4 kez inşaat alanındaki vince çıkarak eylem yaptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler, polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışmalarının ardından vinçten indirildi. İnşaatta çalışan işçilerin toplam 4 milyon 200 bin lira alacağının bulunduğu öne sürüldü.

"20 gündür yemek ve su yok"

Kalıpçı kalfası İlyas Tombaz, yaklaşık 20 gündür şantiyede yemek ve su sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Koğuşta, sıcağın içinde bekliyoruz. Yaklaşık 1 milyon 300 bin lira alacağımız var. Arkadaşlarımız mağdur oldu. Köylerine gidip geri gelenler var. Paralarını almak için halen haber bekleyen 10 kişi bulunuyor. Buradan ayrılanlar kredi kartıyla gitti. Vince çıkan arkadaşımızın icra dosyaları var. Yaşananlar nedeniyle psikolojisi bozuldu. Her gün domates ve ekmek yiyoruz. Stresten hastalanan ve doktora giden arkadaşlarımız var" dedi.

"Sigortalarımızın kesildiğini öğrendik"

İşçilerden Adem Kara da 20 gündür şantiyede beklediklerini ifade ederek, "Sabah ve akşam sadece domates ile ekmek yiyoruz. Bazı günler aç kalıyoruz. Kaç defa vince çıktık ancak çözüm bulunamadı. Ödemelerimizin yapılmasını istiyoruz. Ayın 30'undan sonra sigortalarımızın da kesildiğini öğrendik. Bununla ilgili şikayette bulundum. İnşaat alanında bir işçinin başına bir şey gelmesi halinde bunun hesabını nasıl verecekler? Ailelerimizden uzakta çalışıyoruz. Aç ve susuz şekilde konteynerlerde bekliyoruz. Yetkililerden çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

"İşçilere karşı borçluyum"

Demirci kalfası Necmettin Çolak ise yanında çalışan işçilere borcu bulunduğunu belirterek, "Şu anda 9 kişiye borcum var. Bankadan para çekerek gönderdim. Yaklaşık 1 milyon 300 bin ile 1 milyon 500 bin lira arasında alacağım bulunuyor. Yetkililerin bize yardımcı olmasını bekliyorum. Ben de bu insanlara ödeme yapmak zorundayım. Onlar benden hak edişlerini bekliyor. Herkes ailesi ve çocukları için çalışıyor" şeklinde konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, İnşaat, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İşçiler Ücret İçin Vince Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu
Şile Belediyesi Başkanvekili Terzi CHP’den istifa etti Şile Belediyesi Başkanvekili Terzi CHP'den istifa etti
Siverek’te Kız Kardeşler Boğuldu Siverek'te Kız Kardeşler Boğuldu
New York’ta ICE ve FBI binası önünde saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı New York'ta ICE ve FBI binası önünde saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır
ABD’de Yapay Zeka Standartları ve İnovasyon Merkezi Direktörü görevinden istifa etti ABD'de Yapay Zeka Standartları ve İnovasyon Merkezi Direktörü görevinden istifa etti

15:22
Tijen Mergen’den büyük tepki çeken “Çarşaf“ paylaşımı
Tijen Mergen'den büyük tepki çeken "Çarşaf" paylaşımı
15:06
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
15:00
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel’i yakacak ifade “Bilgim var, sen gerekeni yap“
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel'i yakacak ifade! "Bilgim var, sen gerekeni yap"
14:36
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz
14:32
Özgür Özel ile yeni partiye geçecek vekiller belli oldu İşte isim isim o liste
Özgür Özel ile yeni partiye geçecek vekiller belli oldu! İşte isim isim o liste
14:25
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 16:16:20. #7.12#
SON DAKİKA: İşçiler Ücret İçin Vince Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.