İşçinin Koluna Demir Şiş Saplandı

Şanlıurfa'da işçinin koluna saplanan demir şiş, itfaiye ekipleri tarafından hastanede kesildi. Talihsiz işçi, demir inşaat şişi ile birlikte ameliyata alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'daki bir şantiyede yaşandı. İddiaya göre, şantiyede çalışan Ömer Ç.'nin koluna inşaat demir şişi saplandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı işçiyi kolundaki demir şiş ile birlikte ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. İşçinin kolundaki şiş, hastaneye çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kesildi. İşçi, kolunda bir kısmı kalan demir şişle birlikte ameliyata alındı. - ŞANLIURFA