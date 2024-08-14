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İşçinin vinçte taşınan yük üzerindeki görüntüsü yürekleri ağıza getirdi

KONYA - Konya'nın Akşehir ilçesinde hastane ek bina inşaatında vinç operatörünün taşıdığı yükün üzerinde bir işçinin hiçbir güvenlik önlemi almadan bulunduğu görüntüler yürekleri ağıza getirdi.

Olay, devlet hastanesi ek binasının inşaatında yaşandı. Edilinen bilgiye göre, vinçle malzeme taşındığı sırada bir işçinin vinçteki taşınan yükün üstüne çıktığı görüntüler yürekleri ağıza getirdi. Görüntülerde işçinin hiçbir güvenlik önlemi almadığı görülürken, vinç operatörünün tek bir hatası ile metrelerce yükseklikten düşme ihtimali gözardı edildi. Olay sosyal medyada tepki çekerken, iş güvenliği şartlarına uyulmadığı ve riske sebebiyet verildiği için inşaat firması tarafından işçinin işten çıkarıldığı, şantiye şefinin de değiştirildiği ileri sürüldü.