İşe Başladığı Gün İnşaattan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İşe Başladığı Gün İnşaattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Bahçelievler'de gece bekçisi olarak işe başlayan 55 yaşındaki adam, inşaatın temeline düşerek yaşamını yitirdi.

20.11.2024 18:00
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İşe başladığı gün inşaattan düşerek hayatını kaybetti

İSTANBUL - Bahçelievler'de bir inşaata gece bekçisi olarak işe başlayan 55 yaşındaki adam aynı gün inşaatın temeline düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz adamın işe başladığını bilmeyen ve sokak sokak arayan oğlu ise babasının öldüğünü yoldan geçerken öğrendi.

İddiaya göre, Bahçelievler'de bulunan inşaatta dün gece bekçisi olarak işe başlayan Halil E. henüz bilinmeyen bir nedenle inşaatın 4 metre yüksekliğinde ki temeline düşerek hayatını kaybetti. Sabah işe gelen inşaat işçileri temelde talihsiz adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Çevrede bulunan vatandaş durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken inşaat içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Talihsiz adamın cenazesi bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Babasının cenazesini yoldan geçerken gördü

Halil E. inşaatta işe başladığını ailesine söylemediği ve ailesinin kendisinden haber alamayınca sokak sokak arandığı ortaya çıktı. Olayın yaşandığı sokaktaki kalabalığı gören ve merak eden oğlu olay yerine geldiğinde hayatını kaybeden kişinin babası olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

Halil E.'nin cenazesi olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İşe Başladığı Gün İnşaattan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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