Aziz İhsan Aktaş davasında İSFALT Anadolu Yakası Uygulama Müdürü savunma yaptı

Aziz İhsan Aktaş davasında İBB iştiraki İSFALT çalışanı tutuklu sanıklar savunma yaptı. İSFALT Anadolu Yakası Uygulama Müdürü Sencer Hacıoğlu, "Bu ihalede kamu zararı oluşmamış" dedi.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında görevinden uzaklaştırılan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek, ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanık ilk kez 27 Ocak'ta hakim karşısına çıkmıştı. Duruşma 5'inci gününde devam ediyor.

Mahkeme başkanı tarafından sanığa çelişkili ifadesi soruldu

Duruşmada, görevinden uzaklaştırılan İSFALT Satın Alma Müdürü tutuklu sanık Rana Uysal savunmasında, "İddianamede yer alan evraklardaki imza bana ait değildir. Mustafa Mutlu, 2020 yılına kadar ihale konusunda evrak düzenleme ve denetleme görevlisiydi. Ben, Aziz İhsan Aktaş'ı tanımıyorum. 22 yıldır belediyede, 15 yıldır da iştirak işlerinin içerisindeyim. Ben, firmanın gizlilik alması gereken hiçbir bilgiyi 3'üncü kişilerle paylaşmadım. Mustafa Mutlu, şirketin danışmanı olur. Onun, Aziz İhsan Aktaş yada bir başkasına bilgi verip, vermediğini bilemem" ifadelerini kullandı.

Savunma sırasında mahkeme başkanı sanığa, "Mustafa Mutlu'nun bilgi paylaşıp paylaşmadığını bilmiyorum dediniz ancak iddianamede, Mustafa Mutlu'nun evrakları paylaştığını belirttiğinize dair beyanınız var" dedi. Sanık Uysal buna karşılık olarak ise, "Ben, Mutlu'nun bir şey paylaşıp paylaşmadığını bilmiyorum. Böyle bir şey görmedim, bir şey diyemem" dedi.

"Bu ihalede kamu zararı oluşmamış"

Görevinden uzaklaştırılan İSFALT Anadolu Yakası Uygulama Müdürü Sencer Hacıoğlu, savunmasında, ihaleye fesat karıştırma suçlamalarını kabul etmediğini belirterek, "Müdürlüğümüz ihalelerin sonuçlanıp sözleşmeye bağlandıktan sonraki süreçlerini yönetmektedir. Sahada çalışan, şantiyecilik yapan bir ekibiz. Ben de bu ekibin parçası olarak çeşitli pozisyonlarda yaklaşık 7 yıl çalıştım. İhale komisyon üyesi olarak tarafımıza iyi bir şekilde gönderilen teknik şartname ve sözleşme tasarısı son bir kontrolü yapılır. İhalelerle ilgili yaklaşık maliyetin hazırlanmasıyla ilgili herhangi bir görevlendirme bulunmamaktadır. Bunun dışında İhale Komisyon üyesi olarak diğer komisyon üyeleriyle birlikte ihalenin yapıldığı, yapılacağı yerde, yapılacağı tarihte toplanır. Bu yörelerde kontrol yapılır, teklifler alınır. Sonuç itibariyle gerekli değerlendirmeler yapılarak ihale sonuçlandırılır. Benim bu bahsettiğim ihalelerdeki ihaleye katkım, anlattığım sınırlar içerisindedir. Şahsım üç eylemden sorumlu tutulmuş. Her bir ihale bir eylem olarak iddianamede geçiyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda asfaltlama yapılmak için açık ihale usulüyle ihalemize yapılmış. İhalelerin teknik şartnamesinin, sözleşme esnasının, yaklaşık maliyetin hazırlanması ile ilgili herhangi bir görevlendirmeyle ilgili iddianamede olumsuzluklardan bahsedilmemiş. Bir evrakın eksikliği var, fiyat aşımının gerekliliği kararı olmadığı tespiti var. Fakat bunun da ihalenin saatini bozmadığı iddianamede açıkça belirtilmiş. Bu ihaleye ilgili teklifler alınmış. En düşük teklif veren firma ihaleyi kazanmış. Bu ihalede kamu zararı oluşmamış. İddianamede bu şekilde geçmiş" diye konuştu.

Duruşma, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Ali Rıza Yılmaz savunma yapıyor. - İSTANBUL