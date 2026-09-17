İşgören'in fotoğrafları kaynağından iptal edildi

İşgören'in fotoğrafları kaynağından iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bugün saat 12.02'de İstanbul mahreçli servis edilen haberde Ali İşgören'e ait olarak verilen fotoğraflar, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız.
Bugün saat 12.02'de İstanbul mahreçli servis edilen "Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dönemin başsavcısı Ali İşgören ve savcı Necip Doğan gözaltına alındı" başlıklı haberimizde Ali İşgören'e ait olarak verilen fotoğraflar, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız.
Kaynak: İHA
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