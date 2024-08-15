Işıklar Jandarma Meslek Yüksekokulu'ndan 403 öğrenci mezun oldu - Son Dakika
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Işıklar Jandarma Meslek Yüksekokulu'ndan 403 öğrenci mezun oldu

Bursa Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda mezun olan 403 öğrenci için tören düzenlendi. Tören, Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı'nda gerçekleşti. Eğitim ve öğretimlerinin başarıyla tamamlayan 403 öğrenci, mezun olma sevinci yaşadı.

15.08.2024 22:04
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Işıklar Jandarma Meslek Yüksekokulu, mezunlarını verdi

BURSA - Bursa Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda mezun olan 403 öğrenci için tören düzenlendi.

Tören, Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı'nda gerçekleşti. Eğitim ve öğretimlerinin başarıyla tamamlayan 403 öğrenci, mezun olma sevinci yaşadı. Törene Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Demirci, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve komutanların yanı sıra bini aşkın sayıda öğrenci ailesi katıldı. Dereceye giren öğrencilere Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Demirci, plaket ve hediye verdi. Tören geçişi sonrası ailelerin çocuklarına kavuşmasıyla program son buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Işıklar Jandarma Meslek Yüksekokulu'ndan 403 öğrenci mezun oldu - Son Dakika

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