İskenderun'da 200 yıllık tarihi bina yangında küle döndü - Son Dakika
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İskenderun'da 200 yıllık tarihi bina yangında küle döndü

İskenderun\'da 200 yıllık tarihi bina yangında küle döndü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde asrın felaketinde ayakta kalmayı başaran ve bir dönem konsolosluk binası olarak kullanılan yaklaşık 200 yıllık tarihi bina çıkan yangında küle döndü.

05.05.2024 22:01  Güncelleme: 22:05
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde asrın felaketinde ayakta kalmayı başaran ve bir dönem konsolosluk binası olarak kullanılan yaklaşık 200 yıllık tarihi bina çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgilere göre yangın, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 2 katlı tarihi binada meydana geldi. Yangının ihbar verilmesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir dönem konsolosluk olarak kullanılan yaklaşık 200 yıllık tarihi ahşap bina kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 1 saati bulan çalışmayla kontrol altına alındı. Tarihi binanın büyük bir bölümü küle döndü, tedbir ve önlem amaçlı soğutma çalışmasının gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da 200 yıllık tarihi bina yangında küle döndü - Son Dakika

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