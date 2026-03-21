İskenderun\'da 3 Suçlu Gözaltına Alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle adli makamlarca aranan 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; görevi yaptırmamak için direnme suçundan 6 ay hapis cezası ile aranan O.K., kendisini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık, malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek suçlarından 5 dosyadan 3 yıl 4 ay hapis cezası aranan N.K., tehdit suçundan aranan M.K. İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen O.K. ile N.K. tutuklandı. M.K. ise serbest bırakıldı.

Ayrıca M.K.'nın ikametinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek, 3 gram Metamfetamin uyuşturucu maddesi, 1 adet payp ele geçirildi. - HATAY