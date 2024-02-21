İskenderun\'da Asayiş Uygulaması: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 20 Şubat'ta polis ekipleri tarafından asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamada, 554 şahıs, 248 araç ve 190 motosiklet sorgulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 Şubat'ta İskenderun ilçesi genelinde asayiş denetimleri yapıldı. Denetimler de toplamda 554 şahıs, 248 araç ve 190 motosiklet sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda 3 araç, trafik güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle trafikten men edildi. Denetimler sırasında çeşitli suçlarla bağlantılı olduğu tespit edilen toplam 10 şahıs, aralarında uyuşturucu madde kullanımı, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, muhafaza görevini kötüye kullanma, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, basit yaralama, nitelikli dolandırıcılık, görevli memura mukavemette bulunma gibi suçlamalar nedeniyle gözaltına alındı. Aramalarda ise 2 adet yeşil reçeteye tabi hap, 25 gram uc olarak bilinen uyuşturucu madde, 5 adet captagon, 1 adet pompalı tüfek, 5 adet dolu kartuş, 5 gram esrar ve 1 gram metamfetamin ile 1 adet payp ele geçirildi. - HATAY