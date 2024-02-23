Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince yürütülen asayiş uygulamasında aranan 9 şahıs yakayı ele verdi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İskenderun ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada bin 203 şahıs, bin 20 araç, 287 motosiklet sorgulandı. Sorgulamalarda 9 aranan şahıs yakayı ele verirken 2 adet motosiklet trafikten men edildi. Öte yandan aramalarda 4 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 34 gram UC uyuşturucu madde, 4 adet catagon ve 4 adet galara hap ele geçirildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › İskenderun'da Asayiş Uygulamasında 9 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti.
25 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı Çorlu tren faciasından 14 ay sonra TCDD'nin genel müdürüyken görevden alınan Veysi Kurt, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte eski görevine getirildi. Tren faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri karara tepki göstererek, "Bu atamalar görüyoruz ki başka katliamların yaşanmasına kapı aralıyor" yorumunda bulundu.
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda kuralar çekildi ve eşleşmeler belli oldu. Dün akşam temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen Sparta Parag Liverpool ile eşleşti.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde petrol kuyusunda sondaj çalışması sırasında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Ölen işçinin yakınları olay yerine gitmek için yola çıktıkları sırada kaza geçirdi ve 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Patlamaya ilişkin inceleme başlatılmıştır.
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PKK/KCK terör örgütünün sözde sorumlularından Mazlum Mardin kod adlı Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçarken MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 2015'te PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katılan terörist Kızıl, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranıyordu.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yurtdışındaki spor yatırımlarının ardından Alman spor kanalı Sport1'in hisselerinin yüzde 50'sini 30 milyon euro karşılığında satın almayı planlıyor.
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi bağımsız belediye başkan adayı Fahrettin Bozkurt, ilçe meydanında toplanan vatandaşlara hitap ederek, belediye başkanı seçilmesi halinde ilçede bekar kimse kalmayacağını ifade etti.
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