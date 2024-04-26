İskenderun'da Cami İmamına Saldırıyı Karşı Komşusu Gerçekleştirdi - Son Dakika
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İskenderun'da Cami İmamına Saldırıyı Karşı Komşusu Gerçekleştirdi

İskenderun\'da Cami İmamına Saldırıyı Karşı Komşusu Gerçekleştirdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah namazı için camiye giderken öldürülen imama saldırıyı, daha önce husumet yaşadığı karşı komşusunun gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İmamı öldüren şüpheli şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

26.04.2024 11:04
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah namazı için camiye giderken öldürülen imama saldırıyı, daha önce husumet yaşadığı karşı komşusunun gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Olay, İskenderun'un Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. Çamlık Camii'nde görevli 40 yaşındaki imam Hasan İnci, sabah namazını kıldırmak için evinden çıkıp camiye gittiği esnada bir şahıs tarafından av tüfeğiyle silahlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak ölmüştü. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, imamı öldürenin daha önce husumet yaşadığı karşı komşusu M.A.Ö. olduğu anlaşıldı. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu şüpheli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da Cami İmamına Saldırıyı Karşı Komşusu Gerçekleştirdi - Son Dakika

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