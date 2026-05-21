İskenderun\'da Kaza: 1 Yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza; İskenderun ilçesinde Tayfur Sökmen Bulvarı'nda meydana geldi. Kaza 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
