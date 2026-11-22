İskenderun'da kontrolden çıkan otomobil feyezan kanalına düştü, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Meydan Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil feyezan kanalına düştü. Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin hızlı müdahalesiyle araçtan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde feyezan kanalında düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Meydan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil feyezan kanalına düştü.
Kazada yaralanan vatandaş, ekiplerin hızlı müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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