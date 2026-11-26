İskenderun'da kontrolden çıkan tır yan yattı, araçta sıkışan sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskenderun'un Akçay Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır yan yattı. Kazada yaralanan ve araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Akçay Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, yan yattı. Kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Ekipler tarafından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Kaynak: İHA
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